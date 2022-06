Dos und Don'ts für Hausbesitzer – DAS sollte man wissen!

Die Versuchung, sich vor allem in Bezug auf günstige Möbel auszutoben, ist groß. Dennoch solltet ihr, anstatt auf einen günstigen Preis, eher auf ein ansprechendes Preis-Leistungsverhältnis achten. Sind die Möbelstücke allzu billig, werdet ihr schnell mit einer Vielzahl an Nachteilen konfrontiert, die sich unter anderem in einer eher laschen Verarbeitung und in minderwertigen Materialien zeigen. Etwas teurere Möbel überzeugen hingegen durch ein hohes Maß an Haltbarkeit und halten damit auch einer alltäglichen Benutzung weitestgehend problemlos stand. Es ist daher immer sinnvoll, lieber ein wenig mehr in die Anschaffung von Couch, Sessel und Co. zu investieren und im Anschluss positiv überrascht zu sein. Viele Hersteller hochwertiger Möbelstücke unterstreichen ihren hohen Qualitätsanspruch zusätzlich durch eine vergleichsweise lange Garantiezeit. Im Allgemeinen sind es immer noch die klassischen Holzmöbel, die durch ein hohes Maß an Qualität überzeugen. Sie stellen zudem keine allzu hohen Anforderungen, wenn es um Aspekte wie Pflege und Reinigung geht und passen längst nicht mehr nur zum rustikalen Einrichtungsstil.