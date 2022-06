Top 5 der Woche: Neuer Schwung für Garten, Terrasse und Co.

Das A und O in einem schön gestalteten Garten, ist ein Ort, an dem man sich einfach mal zur Ruhe setzen und entspannen kann. Von der Standard-Ausrüstung aus Rattanmöbeln oder gar Plastikstühlen hat man jedoch irgendwann genug. Wie wäre es stattdessen mit einer gemütlichen Sitzecke aus Holz oder Stein, im klassischen oder ländlichen Look? Designs, die euch garantiert ins Schwärmen bringen und euren Garten schöner machen, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengestellt.