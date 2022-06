7 clevere Tricks, um unschöne Haushaltsdinge verschwinden zu lassen

Wir geben Stoff – und zwar bei unschönen Regalen, die es zu verstecken gilt. Ob hässliches Küchenregal unter der Spüle, Regale, die notwendigen, aber nur wenig dekorativen Krimskrams beherbergen oder ein geliebtes, jedoch nicht zur eigenen Einrichtung passendes Erbstück der geliebten Großmutter – ein Stoffvorhang ist eine clevere Möglichkeit, Regale verschwinden zu lassen.

Bei eher kleinen Räumen oder einer langen Reihe von Regalen bietet sich ein Schienensystem an, das man vor den Regalen an der Zimmerdecke befestigt. Eine weitere Möglichkeit ist es, oberhalb am Regal kleine Haken anzubringen und einen Vorhang mit integrierten Ösen aufzuhängen.

Bei der Auswahl des Stoffes sollte man sich an der eigenen Einrichtung orientieren und einen robusten sowie waschbaren Stoff wählen. Hier lohnt es sich, sich vom Fachmann beraten zu lassen. Wer nicht selber nähen will oder kann, findet in unserem Ideenbuch Tipps zur Fertigung eines Vorhangs in Eigenregie – ganz ohne lästiges Nähen.