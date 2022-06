6 geniale Deko Ideen für die Treppe

Oftmals ist das Treppenhaus das erste, was ihr bzw. eure Besucher nach dem Betreten der Wohnung sehen. Umso wichtiger also, dass gerade dieser Bereich in optischer Hinsicht punkten kann. Doch welche Mittel und Wege stehen euch eigentlich in Bezug auf die passende Deko zur Verfügung, wenn es darum geht, das Maximum aus eurer Treppen herauszuholen? Wie immer geht es darum, diesen Bereich sowohl zu verschönern als auch dafür zu sorgen, dass funktionale und sicherheitstechnische Aspekte keinesfalls zu kurz kommen. Für welche Deko- und Einrichtungsaccessoires ihr euch entscheidet, ist im Wesentlichen abhängig von eurem persönlichen Geschmack, jedoch auch von den individuellen Gegebenheiten in eurem Flurbereich. So solltet ihr bei einem vergleichsweise kleinen Flur immer verstärkten Wert darauf legen, dass Lichtquellen zum Einsatz kommen, um den Raum etwas größer wirken zu lassen. Bei großen Treppenhäusern hingegen stehen euch noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Lasst euch inspirieren.