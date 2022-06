Ein absolut traumhaftes Familienhaus

Das Haus verfügt über fünf Schlafzimmer, von denen jedes in einem anderen Look eingerichtet wurde. Dennoch entsprechen sie alle dem dominierenden Thema Modernes Design trifft traditionellen Toskanacharme . In diesem Fall wurde auf helle Weiß-, Sand- und Grautöne und natürliche Materialien gesetzt, was einen sehr frischen, entspannten Look ergibt und das Schlafzimmer zu einer Oase der Ruhe und Erholung macht. Kuschelige Stoffe und Accessoires, die das Leitmotiv Country genauso abdecken wie durchgestyltes In-Design, komplettieren den Raum und laden zum Verweilen ein.