Traumhaus mit unbezahlbarer Aussicht

Im Bad weht ein ganz anderer Wind. Statt hellen Farben und warmen Holztönen regieren hier Schwarz und Grau. Der dunkle Boden zaubert in Kombination mit den Strukturfliesen an der Wand ein fast schon mystisches, aber auch sehr elegantes Flair. Das greift auch der markante Waschtisch mit spiegelnden Fronten auf. Damit es nicht zu dunkel wird, wählte man die restliche Sanitärkeramik und den oberen Bereich der Wände in Weiß. Alles in allem entsteht so ein zeitlos-schicker, monochromer Look.

