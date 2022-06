Tolle Beleuchtungsideen für euren Garten

Im Zusammenhang mit einer ansprechenden Gartenbeleuchtung spielt selbstverständlich auch das Design eine wichtige Rolle. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang immer noch die runden Modelle, die nicht nur hervorragend am Wegesrand, sondern auch ideal am Teich zur Geltung kommen und damit funktionale und optische Aspekte gleichermaßen erfüllen. Viele Hersteller bieten die runden, kugelförmigen Exemplare mittlerweile auch in mehreren Farbvarianten an und sorgen dafür, dass ihr die Beleuchtung an euren persönlichen Geschmack anpassen könnt. Etwas mehr Flexibilität bieten euch andere Bauweisen, die es beispielsweise erlauben, den Kopf der Vorrichtung auf Wunsch in eine bestimmte Richtung zu lenken. Zudem kommen seit einiger Zeit auch Fans des klassischen Retro-Stils auf ihre Kosten. Bei den betreffenden Modellen stehen Materialien wie Kupfer und erdige Töne im Vordergrund. Letzten Endes entscheidet – wie so oft – euer persönlicher Geschmack. Inspirationen für euren Gartenteich findet ihr unter dem Link.