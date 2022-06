Wohlfühlwohnung mit Stil, Zeitgeist und Komfort

Der Blick in die Küche zeigt, dass hier Funktion und Design Hand in Hand gehen. Die Einrichtung wirkt mit ihrer klaren, geradlinigen Formensprache und den Edelstahlgeräten sehr modern und bietet hinter grifflosen Fronten reichlich Stauraum. Als Eyecatcher dient in diesem Bereich der schwarz-weiße Mosaikboden, der perfekt zur restlichen Raumgestaltung passt, sich aber durch die markanten Muster gleichzeitig abhebt.