Wohnideen rund ums Fahrrad

Rad an der Wand

Die Gründe, warum immer mehr Menschen sich mit ihrem Fahrrad die Wohnung teilen, sind zahlreich und facettenreich: Ob man das geliebte Rad nicht der Witterung aussetzen will, Angst vor Kriminalität oder keinen sicheren Unterstand zur Verfügung hat oder aber einfach, weil man das Lieblingssportgerät einfach immer um sich haben will – immer mehr Räder dürfen mit in den Wohnbereich. Dass man sie dort nicht einfach nur abstellen, sondern auch super stylish in Szene setzen kann, beweist diese Wandhalterung, an der man das Fahrrad aufhängen kann wie ein Kunstwerk. Und ist man mit dem Rad unterwegs, klappt man die Halterung einfach zu und sie fügt sich zurückhaltend und formschön in ihre Umgebung ein.