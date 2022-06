Barhocker in der Küche

Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, sind Barhocker nicht nur für Kneipen geeignet. Auch zu Hause sorgen sie für eine große Portion Gemütlichkeit! Und dazu sind sie wahnsinnig praktisch: Weil man beim schnellen, morgendlichen Espresso die Beine baumeln lassen kann, Kinder hier nach der Schule ihre Hausaufgaben erledigen und Fragen stellen können, während man selbst noch die Spülmaschine ausräumt oder, weil man Gästen schon mal einen Drink anbieten und sich mit ihnen unterhalten kann, obwohl man ja eigentlich noch das Abendessen zubereiten muss. Der Schwerpunkt von offenen Kochbereichen liegt ganz klar in der Kommunikation – ein großer Vorteil gegenüber der klassischen Nische oder dem abgetrennten Raum. Und Barhocker gehören mindestens so sehr in moderne Küchen wie Kamine in Chalets. Und jetzt: Inspiration gefällig?!