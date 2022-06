Ausschnitte einer Berliner Wohnung

Ein aufgeräumter Schreibtisch kann die Arbeit enorm erleichtern. Denn viele Kleinigkeiten, die herumfliegen, können dazu führen, dass wir uns ablenken lassen oder weniger produktiv arbeiten. Damit es erst gar nicht so weit kommt, empfiehlt es sich vorzubeugen und genügend Stauraum am Arbeitsplatz zu schaffen. Die kleine Schale und der Stiftebehälter sind also eine Grundvoraussetzung. Ein weiterer Punkt, um konzentriertes Arbeiten zu fördern, ist, dass der Schreibtisch nicht zu überfüllt ist. Sortiert also in regelmäßigen Abständen die Oberfläche eures Arbeitsplatzes aus, um einer Überfüllung und drohendem Chaos entgegen zu wirken. Dieser Schreibtisch vereinbart neben dem coolen Design auch die funktionale Eigenschaft, sodass eine Ladestationen und die dazugehörigen Kabel im dafür vorgesehenen Tray verschwinden. Laptops oder Pads können wunderbar in einem dafür vorhergesehenen Fach mit einer passenden Abdeckung verstaut werden. So kann sich der Schreibtisch zu einem herkömmlichen Esstisch verwandeln.