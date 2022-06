homify 360°: Bauernhaus feat. Beton

Hier blickt man in die Küche: Ein fast surrealer Eindruck entsteht, denn das Gezeigte gleicht einem gerahmten Bild und dennoch ist alles echt. Dem Betrachter fällt es schwer, das Gesehene in eine Zeitschublade zu stecken und gerade dieser Effekt wirkt sich zugleich verwirrend als auch faszinierend auf uns aus. In den wenigen zentralen Räumen des alten Bauernhauses, wie z.B. der Küche und der Stube wurden Kuben aus Beton platziert, in dem nun das zeitgemäße Leben stattfindet. Die Kuben wurden aus Leichtbeton mit einem Zuschlagstoff aus Schaumglasschotter gefertigt, der aus recyceltem Altglas hergestellt wurde und hochdämmend und umweltverträglich ist. Ein experimentelles Wechselspiel zwischen bewährter Tradition und moderner Tristesse wird bis auf Äußerste erprobt und geht an manchen Stellen wieder ineinander über und klammert sich in einigen Bereichen wieder aus. Dieser Effekt wird durch das Aufdecken der ruinösen Bausubstanz und durch das Schaffen der großen und untypischen Öffnungen in einem sonst so niedrigen Bauernhaus erzielt. Das Neue rahmt das Alte ein, stützt und schützt es.