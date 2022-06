Zum Wohl! Ausgefallene Gläser und Tassen

Durchsichtig war gestern: Mit diesen cool gestreiften kunterbunten Gläsern kommt Leben in die Bude und Spaß auf den Tisch. Hier ist kein Glas wie das andere und verschiedene Spiralmuster sorgen für einen individuellen Look, sodass auch bei der wildesten Party jeder ganz sicher sein Glas wiedererkennt.

Handwärmer

Im Winter wärmen wir gerne unsere Hände an heißen Tee- und Kaffeetassen. Unsere Expertin Sabrina Fossi hat genau diesen wärmenden Effekt optimiert und eine Tasse mit einer hohlen Wölbung drum herum entworfen, in die wir unsere kalten Hände stecken können. Die Wärme, die durch das heiße Getränk abgestrahlt wird, sammelt sich in diesem Hohlraum und hält die Hände schön warm.