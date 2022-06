Moderne Sofas

Palette – der Begriff ist in aller Munde. In letzter Zeit sehen wir mehr und mehr Möbelstücke, die aus Paletten entworfen worden sind. Hier sehen wir einen wunderbaren Loungesessel, der neben seinem coolen Look auch noch genügend Stauraum für Bücher unter den Armlehnen beherbergt. Die Polsterung des Sessels in grellem Pop-Art Design versprüht einen jugendlichen und schrillen Charme.

