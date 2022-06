Wohnen mit Leder

Stilvoll relaxen – im Loungesessel mit Büffellederbezug überhaupt kein Problem. Dieses sehr robuste Leder wird mit der Zeit im Gebrauch immer schöner und interessanter und sieht nicht nur super stylish aus, sondern fühlt sich auch noch ganz wunderbar an.

Lederschatulle

Für die wertvollsten Schmuckstücke kann es gar nicht edel genug sein. Diese elegante Box mit Verschluss ist ein sicherer Aufbewahrungsort für all unsere Klunker und Juwelen. Der sanfte Beige-Ton dieser Lederschatulle passt perfekt in jedes modern und stilvoll eingerichtete Schlafzimmer. Die zwei Ebenen und eine klare Aufteilung in ihrem Inneren macht uns das Suchen und Finden unser Lieblingsstücke spielend leicht.