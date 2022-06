Praktische Designermöbel von Formstark

​Das Einrichten eines Arbeitsplatzes zu Hause stellt uns vor eine Herausforderung: Die Suche nach schönen und auch möglichst platzsparenden Möbeln beginnt… – und hat ein Ende, wenn wir den Plane Sekretär von Formstark entdeckt haben! Dieser Schreibtisch bietet uns nicht nur genügend Stauraum für unsere Materialien und Unterlagen, sondern hilft uns auch noch, das übliche Kabelchaos unter Kontrolle zu bekommen.

Und so lässt es sich super organisiert mit dem Sekretät arbeiten: Hinter jeweils einem Kabelauslass in der vorderen Blende und auf der oberen Ebene können wir die Kabel für Lampe, Laptop und Co verstecken. Hinter den Schubladen befindet sich ein weiteres Fach, in dem wir beispielsweise eine Verteilersteckdose unterbringen können. Und auf der Rückseite des mittleren Tischbeins laufen schließlich alle Kabel zusammen und finden unauffällig ihren Weg zur Steckdose.

Der Sekretär gehört schon mal zum Inventar des Home Office, ihr braucht aber noch weitere Inspirationen und Tipps? Dann schaut mal hier vorbei: Tipps für die Gestaltung des Home Office