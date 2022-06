Top 5: Modern und preiswert – die ideale Kombi fürs Haus

Gut und günstig: Was schon beim Klamottenshoppen und Supermarkteinkauf die beliebte Devise ist, ist auch beim Eigenheim nicht anders. Die fünf meistgelesenen Artikel der vergangenen Tage beweisen, dass ihr euch am meisten für erschwingliche Häuser im modernen Look interessiert habt. Also kommt mit und werft noch einmal einen Blick auf die Highlights der Woche!