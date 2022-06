Ein modernes Weingut in Italien

Tradition und Modernität schließen sich bei der Weinproduktion ebenso wenig aus wie in der Architektur. Dementsprechend beginnen immer mehr Winzer, nicht nur bei der Herstellung ihrer Weine, sondern auch bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen auf ihren Weingütern auf Innovation und Inspiration zu setzen. Das Auge trinkt bekanntlich mit. Heißt: Immer mehr Winzereien werden zu echten Showrooms, die mit ihren architektonischen Highlights das Auge der weinaffinen Besucher erfreuen. Eines dieser modernen Design-Weingüter steht im italienischen Nova Siri und wurde von den Experten von onsitestudio spektakulär in Szene gesetzt. Hier gehen Style, Funktionalität, Qualität und Verkaufsförderung Hand in Hand.