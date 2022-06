Stylische Möbel mit dem gewissen Etwas

Stylische Möbel müssen nicht nur mit einer spannenden Optik überzeugen, sondern am besten auch durch eine außergewöhnliche Materialität unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So wie dieser coole Stuhl aus dem Hause flöhrdesign. Dieses Sitzmöbel sieht nicht nur genial aus, es besteht noch dazu aus einem innovativen, einzigartigen Material. Holz und Kunststoff kann ja jeder, hier kommt Flöhr. Dabei handelt es sich um ein Material auf der Basis des Sachalin-Knöterichs, einer invasiven Pflanze, die sich in ganz Europa verbreitet hat. Bei der Verarbeitung werden Stängelsegmente des Knöterich über Negativformen in eine Masse aus Holzmehl, Weißleim und Pigment gebettet. Die so entstandenen Rohlinge werden nach der Austrocknung wie Holz beschliffen. In Verbindung mit Metall entstehen beeindruckende Möbel wie der Stuhl Liam, die mit ihrer organischen Lochstruktur, die dadurch entstehenden Lichteffekte und den nachwachsenden Rohstoff Sachalin-Knöterich etwas ganz Besonderes sind.