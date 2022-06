Innovative Ideen für eine absolut moderne Garderobe

Garderobe – je öfter man dieses Wort sagt, desto komischer klingt es irgendwie. Dabei ist es ein so schönes, altes Wort. Doch wer kennt beziehungsweise besser gefragt, wer benutzt es heutzutage eigentlich noch so in seiner Form? Längst haben moderne Begrifflichkeiten Einzug in den Sprachgebrauch gehalten. Dabei kann der Begriff Garderobe für zweierlei benutzt werden: Zum einen beschreibt es die Anziehsachen, also die Kleidung, die wir tragen. Und zum anderen meint Garderobe einen kleinen Raum oder eine Nische mit Ablagemöglichkeiten für Mantel, Hut und Co.. Um zweites geht es auch in diesem Ideenbuch.

Zumeist finden wir die Garderobe im Eingangsbereich von Wohnungen oder Häusern vor. Es ist auch am sinnvollsten und praktischsten, seine Sachen in unmittelbarer Nähe zur Wohnungstür abzulegen und genauso gut sich Schal oder Mütze wieder aufsetzen zu können. Wer sich eine Garderobe anschaffen möchte, wird sehen, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt. Natürlich spielt dabei auch eine Rolle, wie viel Platz der Flur oder die Diele hergibt. Aber wer bei einer Garderobe an alte, staubige Ecken denkt, dem sei gesagt, diese Zeiten sind passé. Wie ihr eine absolut moderne und innovative Garderobe in eurem Eingangsbereich gestalten könnt, das zeigen wir euch folgend!