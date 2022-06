homify 360°: Strandhaus in Brasilien

Dieses Foto zeigt den Eingang des Hauses, der von außen über eine Treppe hinunter in das untere Stockwerk führt, in dem sich Wohnbereich und Küche befinden.

Holz spielt in allen Räumen des Hauses eine wichtige Rolle und setzt mit seiner starken Präsents Statements in der minimalistischen Umgebung. Mit den hochwertigen Möbeln, Accessoires und Skulpturen in erdigen Tönen kommt eine natürliche Wärme und Gemütlichkeit ins Spiel, die dennoch stilvoll und elegant ohne Ende wirkt.

Hier ein Blick in eines der Schlafzimmer der Villa. Das Besondere: Damit man auch an heißen Nachmittagen in einem angenehm kühlen Ambiente eine kleine, erfrischende Siesta halten kann, bediente man sich am Angebot der Natur und setzte einen Sichtschutz aus Eukalyptus vor die offene Front, der im Inneren für ein beruhigendes Halbdunkel sorgt und nach Belieben abgesenkt werden kann, um wieder freie Sicht auf Strand und Meer zu gewährleisten.