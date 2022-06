Wie richte ich ein kleines Wohnzimmer am besten ein?

Farbakzente in warmen Farben machen ein kleines Wohnzimmer richtig gemütlich. Da knallige Farben an den Wänden eher vermieden werden sollten, ist dies eine tolle Möglichleit eure Lieblingsfarbe in die Gestaltung einzubeziehen. In kleinen Räumen sollte der Anteil von hellen Farben überwiegen, um nicht zu dünster und beengend zu erscheinen. Wer seine Möbelstücke in dunkleren Farben gewählt hat, sollte die Wände desshalb in einer hellen Farbe gestalten.