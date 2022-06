Tipps und Ideen für kleine Gärten

Ein liebevoll gestaltetes Pflanzenarrangement gehört in jeden Garten – egal, zu welcher Jahreszeit. Es sieht auf der Terrasse schön aus und ist auch vom Wohnzimmerfenster zu sehen. Auf dem Foto sehen wir, dass die Frühlingsblüher in einer alten Holzkiste gruppiert wurden. Am besten sieht es aus, wenn man die Blumen in kleinen Grüppchen platziert um eine schönere Wirkung zu erzielen. Auch vor der Haustür machen sich kleine Blumengestecke oder Töpfe besonders schön und erfreuen uns jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen. Zu Weihnachten können Tannenzweige mit einem Weihnachtsstern oder ein paar roten Weihnachtskugel arrangiert werden. Im Herbst können wir einen Kürbis mit Heide und farbigem Laub in Szene setzen.