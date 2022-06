10 tolle Falttüren, die dein Zuhause verschönern

Falttüren sind alles andere als altbacken, uncool und sowas von vorgestern! Wer an faltbare Türen denkt, hat vermutlich die Vorstellung von einer klapprigen, in Kunststoff gefassten und komisch braun aussehenden oder Schwarz-Weiß schraffierten Tür, die als Raumtrenner in der Gartenlaube oder als Tür zwischen Küche und Flur genutzt wird. Doch das war einmal! Denn die Falttüren unserer Experten sind überaus modern, vielseitig einsetzbar und zudem aus zeitgemäßen Materialien. So eine Falttür kann also auch durchaus cool sein – überzeugt euch selbst!