Moderne Schlafzimmer

Spiel mit schlichten Formen und Farben

Anders als im ersten Schlafzimmer, wird in diesem Raum nicht auf puren Minimalismus gesetzt, um einen modernen Look zu schaffen. Hier ist es vielmehr das Spiel mit grundlegenden ergonomischen Formen und klaren Farben, welches das Flair ausmacht. In diesem Fall gibt es zwar einige Deko-Elemente, die Persönlichkeit ins Spiel bringen, aber sie halten sich dezent im Hintergrund und passen sich der schlichten, stilvollen Umgebung perfekt an.