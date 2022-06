Wiederaufbau eines Bauernhauses

Historische Gebäude haben ihren ganz eigenen Charme, den es heute zwischen architektonischen Design-Highlights, Fertighäusern und Einheitsbauten zu erhalten gilt. Wenn man zusätzlich moderne Elemente einbringen und sozusagen das Beste aus beiden Welten in einem Haus vereinen kann, entsteht meist ein ganz besonderes Schmuckstück, in das wir alle sofort am liebsten einziehen würden.

Das historische Bauernhaus, in das wir heute einen Blick werfen, ist ein gutes Beispiel für ein solches Zuhause zwischen Tradition und Moderne. Es wurde etwa im Jahre 1840 aus Backstein errichtet und wirkte mit seinen Fachwerkgiebeln, dem Reetdach und den malerischen Fensterchen absolut idyllisch. Aus historischen Gründen und zur Bewahrung der charakteristischen Eigenheiten des Stadtbildes wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt, brannte aber aufgrund eines technischen Defektes vollständig ab.

Das Team um unseren Experten Bernd Lietzke hat das Haus wieder aufgebaut und gleichzeitig behutsam modernisiert. Der Spagat zwischen der Bewahrung der historischen Vorgaben und modernen Ansprüchen gelang dabei perfekt. Das Ergebnis: ein gemütliches, einladendes und pittoreskes Zuhause mit Wohlfühl-Garantie.