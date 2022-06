Altbauwohnung in Berlin

Das Badezimmer mit Wanne ist innenliegend, das heißt, normalerweise würde kein natürliches Licht in diesen Raum dringen, weil dieser nicht an eine Außenwand grenzt. Mit Hilfe eines Oberlichts wurde diesem Problem allerdings entgegengewirkt. So zaubert das kleine Fenster ausreichend Licht, um am Tag das Badezimmer auch ohne die Verwendung des elektrischen Lichtes nutzen zu können. Die Fliesen des Raumes wurden in einem klassischen Cremeweiß ausgewählt, der Boden wurde hingegen mit schwarzen Schieferplatten ausgelegt. Die Farbwahl gilt zum Einen als besonders zeitlos und zum Anderen ist sie praktisch, da Schmutz weniger auffällt. Der Fliesenspiegel der Wand wurde in den speziellen Zonen bis zur nötigen Höhe angebracht: So ist er am Waschbecken niedriger als in der Duschwanne. Dies ist ein nicht zu unterschätzendes gestalterisches Detail, denn der Raum kann schnell zu eng und zweckmäßig wirken, wenn der Wandbelag die gesamte Fläche einnimmt.