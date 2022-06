Rustikale Moderne mit Wohlfühlgarantie

Zum Abschluss unseres Rundgangs geben wir uns noch einmal die volle Dosis an rustikalem Charme. Es geht in den Weinkeller, der den Bewohnern des Hauses besonders am Herzen liegt. Hier werden die edlen Tropfen nicht nur unter optimalen Bedingungen professionell gelagert, sondern der Raum lädt auch mit seinem originalen Winzerflair zur direkten Verkostung und zu Weinproben und ausgelassenen Partys mit Freunden ein.