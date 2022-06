Kein ganz normales Haus

Manchmal sieht man einem Haus von außen bereits ganz genau an, was einem im Inneren erwartet. Und dann gibt es diese Häuser, die ein Riesengeheimnis aus ihrem Innenleben machen und keinerlei Aufschluss geben, solange man es nur von draußen betrachtet. Sobald man durch die Eingangstür tritt, erwartet einen dann eine echte Überraschung. Genau das ist auch bei unserem heutigen Projekt der Fall, das unsere brasilianischen Architekturexperten von MEIUS ARQUITETURA in Belo Horizonte umgesetzt haben. Macht euch also bereit für ein Aha-Erlebnis der besonderen Art…