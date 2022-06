Unglaubliche Verwandlung eines Reihenhauses

Concept Eight Architects

Concept Eight Architects

Sind die Dimensionen dieses Anbaus überdurchschnittlich groß? Nein, doch dank der sorgfältigen und durchdachten Nutzung des vorhandenen Raumes, beherbergt der Anbau problemlos alles, worauf die Hausbewohner angewiesen sind. Sowohl eine funktionelle Küche als auch einen charmanten Essbereich sowie eine fantastische Lounge können wir in diesem Bereich vorfinden. Dass keine bedrückende Stimmung aufkommen kann, dafür sorgen die weiten und luftigen Dachfenster, die natürliches Licht in Hülle und Fülle in den Raum hereinlassen.

Ein wahrlich gelungener Anbau. Und wir können erahnen, wie viel Raum durch diese Lösung im Hautgebäudeteil freigeworden ist. Kurz: die beste Art, um den Ansprüchen einer wachsenden Familie gerecht zu werden!