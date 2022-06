Rustikal-modern: Die schönsten Wohnideen für dein Zuhause

Nichts wirkt einladender und gemütlicher als eine rustikale Küche. Hier steht nicht nur die Verwendung von Holz, sondern auch der gezielte Einsatz von ansprechender Deko an erster Stelle. Ihr habt zudem viel Spielraum, wenn es um die Verwendung weiterer natürlicher Materialien, wie Stein, geht. Der Mix aus rustikal und modern kommt in der Küche des 21. Jahrhunderts besonders dann zur Geltung, wenn ihr auch zwischen hellen und dunklen Farben mischt und damit die entstehenden Kontraste bewusst in Szene setzt. Holz in der Küche bietet auch zudem noch den Vorteil einer einfachen und vollkommen unkomplizierten Reinigung. Einer Verwendung moderner Gerätschaften steht selbstverständlich auch in der rustikalen Küche nichts im Wege. Integriert Spülmaschine und Co. einfach in diesen besonderen Raum und schafft damit die perfekte Grundlage für leckere Menüs. Viele Gerätedesigner legen in der heutigen Zeit größten Wert darauf, dass sich die Optik der Küchenutensilien an den rustikal-modernen Stil anpasst. Tipps, wie ihr eure Küche rustikal und dennoch modern einrichten könnt, seht ihr hier!