Die besten Dekotipps für enge Flure

Hängeregale eignen sich in einem engen Flur hervorragend, um zusätzlichen Stauraum nach oben zu schaffen. Aufgrund der Tatsache, dass diese praktischen Accessoires eben an der Wand angebracht werden, bleibt der Boden ungenutzt und ihr profitiert von einem wohnlichen Raumgefühl, das euch in keiner Weise einschränkt. Am besten entscheidet ihr euch in Bezug auf die verwendeten Hängeregale immer für helle bzw. eher transparente Modelle. Diese fungieren damit nicht nur als funktionales Wohnaccessoire, sondern erfüllen auch hohe Ansprüche in optischer Hinsicht. Wie viele Regale ihr nutzt, ist im Wesentlichen vom Platz, jedoch auch von eurem benötigten Stauraum und den weiteren Möbelstücken abhängig. Generell gilt jedoch, dass zwei Regale auch in einem vergleichsweise engen Flur Platz finden dürfen. Achtet am besten generell darauf, in Bezug auf zusätzliche Verstauungsmöglichkeiten von leichteren Gegenständen mit Stauraum an den Wänden zu arbeiten! Ihr sorgt damit für eine freundliche Atmosphäre, die euch gleichzeitig Platz in den unteren Bereichen schafft.