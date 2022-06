Geniale Gartenideen für wenig Geld

Nicht nur im Hinblick auf das Ziehen und Züchten von Pflanzen ist im Garten das Thema Do It Yourself ganz groß angesagt. Wer Geld sparen und gleichzeitig für einen individuellen Look im Außenbereich sorgen will, legt selbst Hand an und wird kreativ. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Von Rankhilfen für Kletterpflanzen über Zäune und Beeteinfassungen bis hin zu Möbeln, Lauben und Co. gibt es nichts, was man im Garten mit den nötigen Materialien und ein bisschen Zeit und Fingerspitzengefühl nicht selbst bauen könnte. Das Ergebnis: Das Konto atmet auf und der Garten bekommt eine persönliche Note.