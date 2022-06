Ein Haus bekennt Farbe

Holzhäuser präsentieren wir euch ja des Öfteren, aber heute haben wir ein ganz besonderes im Gepäck. Einerseits wunderbar klassisch, andererseits erfrischend modern, bietet dieses Haus auf 260 m² so ziemlich alles, was eine Familie sich nur wünschen kann. Neben Wohn- und Schlafzimmer finden sich da ein Ankleidezimmer, ein Esszimmer, zwei Bäder, eine Sauna, ein Balkon und eine Terrasse. Alle Innenräume wurden von unseren Experten von be in art gestaltet, die lieblichen Landhausstil mit modernen Elementen zu verbinden wussten.