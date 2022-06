Ein elegantes Luxusdomizil

Das Schlafzimmer führt den luxuriösen Stil des Wohnzimmers nahtlos fort. Auch hier stehen neutrale, helle Cremetöne und exklusive Materialien und Stoffe im Vordergrund. Die Tapete, das gesteppte Kopfteil hinter dem Bett und der subtile Sternenhimmel an der Decke strahlen Glamour pur aus und sorgen dafür, dass man sich in dem Raum fühlt wie in einem royalen Schlafgemach. Wie im Wohnzimmer sorgen auch hier bunte Kissen für eine fröhliche, leichte Note und lockern das Gesamtbild raffiniert auf, ohne dabei aufdringlich zu wirken.