Ein modernes Stadthaus sorgt für Wirbel

Durch die außergewöhnliche Architektur und die facettenreiche Verwendung von Holz entstehen wahre Schattenspiele. Die Holzlamellen zeichnen sich unter einfallendem Licht in präzisen Linien an Wänden und Böden ab. Wie schon im Eingangsbereich bemerkt, herrscht auch hier ein Mix aus Grau und Weiß gepaart mit mittelbraunem Holz an der Decke – eine schmeichelnde Kombi, die sehr modern und aufgeräumt wirkt.