Bunter Stilmix und frische Ideen – eine Wohnung mit Flair

Werfen wir nun einen Blick ins Schlafzimmer. Den meisten Westeuropäern dürfte die Aufmachung etwas befremdlich erscheinen. Kein Bett in Sicht und auch sonst entspricht dieses Zimmer zunächst einmal so gar nicht unseren Vorstellungen. In der japanischen Kultur legt man im Schlafbereich allerdings großen Wert auf eine ausgeglichene Einrichtung. Vollgestellt oder übermäßig dekoriert gibt es hier nicht. Dieser Raum soll ein Ort der Ruhe sein, an dem man sich aufs Wesentliche konzentriert. Als Schlafstätte dient der klassische Futon, der am Morgen zunächst zum Lüften aufgehängt und anschließend zusammengerollt im Schrank verstaut wird. Die Farbgebung ist – anders als im Rest der Wohnung - sehr schlicht und neutral gehalten. Abgetrennt wird die kleine Schlafkammer mithilfe der Lammellentüren.