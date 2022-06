Stay Green: Öko-Möbel aus Italien

Grüner Strom, Bio-Eier, Öko-Mode – Umweltschutz ist für immer mehr Menschen fester Bestandteil des alltäglichen Lebens. Ein Trend, der auch längst bei Möbeln und Wohnaccessoires angekommen ist. Besonders stark im Kommen sind momentan Einrichtungsgegenstände aus Pappe , denn diese haben durch die nachwachsenden Rohstoffe, die verwendet werden und deren exzellente Recyclingfähigkeit eine sehr gute Ökobilanz. Doch Pappmöbel sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch, leicht und stabil, in aller Regel preisgünstiger als herkömmliche Alternativen und noch dazu echt stylish und vielseitig. Welche coolen Möbel und Wohnaccessoires man aus Pappe so zaubern kann, zeigen die folgenden Beispiele unserer italienischen Experten von Stay Green.

Sofa Scaccomatto Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Scaccomatto ist ein echtes Kurvenwunder. Wie bei den meisten Stay Green-Möbeln bildet auch hier stabile Wellpappe die nachhaltige Basis. Darüber befindet sich ein komfortables Polster mit Baumwollbezug zum Wohlfühlen und Relaxen. Das Tolle: Die einzelnen Elemente des Sofas lassen sich nach Belieben so anordnen, wie man es gerade haben will.

Bücherregal Tree Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Das Bücherregal Tree erinnert an ein chinesisches Schriftzeichen und bringt mit seinem außergewöhnlichen Design eine ganz besondere Note in jedes Zuhause. Das Regal besteht aus mehreren Lagen stabiler Wellpappe, während Front und Rücken mit einer vier Millimeter dünnen Holzfaser- beziehungsweise Metallplatte verkleidet sind. Stellt man mehrere Tree -Elemente nebeneinander, ergibt sich eine eindrucksvolle Bücherwand.

Tischlampe Misha Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Eigentlich sind Papier und Hitze nicht unbedingt die besten Freunde. Leuchte Misha zeigt, dass diese Verbindung nicht nur extrem stylish aussehen kann, sondern auch absolut ungefährlich ist. Die Lampe gibt es in zwei verschiedenen Größen, einmal als Tisch- und einmal als Stehlampe. Wer möchte, kann sie sich also gleich in zweifacher Ausführung ins Wohnzimmer stellen.

Esstisch Pole Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Wer auf der Suche nach einem nachhaltigen, modernen und puristischen Esstisch mit dem gewissen Etwas ist, liegt mit Pole goldrichtig. Die Beine sind aus mehreren Schichten Wellpappe gefertigt, die Platte besteht aus einer ebenso schlanken wie stabilen Holzfaserplatte, die weiß lackiert wurde.

Schaukelstuhl Swing Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Der Schaukelstuhl Swing lädt zum Entspannen und Träumen ein. Er ist aus doppelter Wellpappe gefertigt und mit verschiedenen Bezügen erhältlich. Ob man sich für regenerierte Baumwolle, Ökoleder oder echtes Leder entscheidet, ist Geschmackssache. So oder so hat dieser Schaukelstuhl absolutes Lieblingsplatzpotential.

Vase Amphora Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Eine Vase aus Pappe? Keine Angst: Amphora hat im Inneren einen Sockel aus Plexiglas, kann also problemlos Wasser und Blumen aufnehmen. Allerdings wirkt die Vase, die in ihrem Stil an altrömische Amphoren angelehnt ist, in denen Olivenöl aufbewahrt wurde, auch ohne florale Begleitung bereits ganz schön eindrucksvoll und macht auch leer eine super Figur. Am besten kombiniert man dann gleich mehrere Vasen in unterschiedlichen Größen miteinander.

Stuhl Magma Speichern Stay Green Venezia Stay Green Venezia Der Stuhl Magma ist die perfekte Ergänzung für den Esstisch Pole , bringt aber auch in Kombination mit jedem anderen Tisch eine ganz besondere Note ins Esszimmer. Das einzigartige Wellendesign macht diesen Stuhl zum absoluten Eyecatcher. Hier trifft Sperrholz auf runden Stahl und einen Bezug aus Baumwolle, Öko-Leder oder Leder – für einen individuellen Esszimmerlook.