Ein Einfamilienhaus mit Charakter

Wie einfach es ist, mit geschickter Dekorierung Urlaubsstimmung zu verbreiten, beweist dieses Esszimmer. Dunkle Holztöne und verschiedene Keramiken verleihen diesem Raum ein Hauch an Exotik. Ankommen und entspannen – nichts anderes möchte man hier tun.

Die Bewohner dieses Hauses profitieren von dem einfallenden Tageslicht. Die deckenhohen Sprossenfenster beherbergen auch eine Tür, durch die man ins Freie tritt. An schönen Sommertagen kann man die Mahlzeiten ganz unkompliziert an der frischen Luft zu sich nehmen. Im Esszimmer selbst gesellt sich neben komfortablen Stühlen auch eine gepolsterte Bank mit glattem Lederbezug. Sie bietet auch größeren Runden genügen Platz zum Sitzen. Ein tolles Plus ist der Kamin. Er sorgt in der kalten Jahreszeit für behagliche Wärme. Ob modern oder klassisch – Experten für Kamine findet ihr bei homify.