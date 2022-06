Ein modernes Haus – so unkompliziert, so sympathisch

So verschlossen das Haus auf der Vorderseite wirkt, so einladend ist die Rückseite. Hinter der schrulligen Fassade verbirgt sich ein durch und durch schönes, helles und modernes Gebäude. Weit geöffnete Fenster lassen Licht und Wärme ungehindert in die Wohnräume fließen – und auch der ein oder andere Gast wird sich hier willkommen geheißen fühlen.

Vor allem im Sommer verschwimmen die Grenzen zwischen drinnen und draußen völlig. Durch die ungewöhnlich breiten Glastüren können Möbel unkompliziert hin und her getragen werden. Der Garten kann so in Windeseile in ein wunderbares Freiluft-Wohnzimmer umgestaltet werden. Der offene Charakter, der uns hier begegnet, zieht sich durch das gesamte Haus.