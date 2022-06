Trostloser Dachboden wird zur gemütlichen Wohlfühlzone

Als Kind gab es doch nichts Schöneres, als auf Omas Dachboden in alten verstaubten Kisten zu kramen, Verstecken zu Spielen, sich mit uralten Klamotten zu verkleiden oder sich auf die Suche nach einem geheimen Schatz zu machen. Ja, so ein alter Speicher hat schon etwas Faszinierendes. Irgendwann kommt jedoch der Augenblick für Veränderungen. So wie bei diesem französischen Projekt, aus dem ein modernes Spielzimmer resultierte. Wir schauen uns die erstaunliche Verwandlung heute einmal genauer an.