Moderne Bänke

Wer kennt dieses Phänomen nicht? Die Familie geht gemeinsam essen, man betritt das Restaurant und es wird um die Sitzordnung gezankt. Hierbei geht es weniger darum, wer neben wem sitzen möchte, sondern wer auf der Bank Platz nehmen darf. Zugegebenermaßen säumt in Restaurants in den meisten Fällen eine Bank den gesamten Raum, so dass von dieser Position dem Sitzenden auch der beste Überblick ermöglicht wird. Aber dennoch erweckt eine Bank auch das größte Gemütlichkeitsgefühl. In den heimischen vier Wänden wurde diese Sitzgelegenheit allerdings weitestgehend vertrieben. Ein Grund dafür könnte sein, dass in uns noch zu sehr das Bild der viel zu kleinen Eckbank in der Küche schlummert, die in Eichenholzoptik glänzte und mit weiß-grünen, samtigen Sitzkissen drapiert wurde. Zugegeben, schön war dieses Ensemble nicht, aber dennoch immer sehr gemütlich. Wir möchten euch heute Bänke zeigen, die ganz und gar nicht an das verstaubte Eckmodell erinnern, sondern völlig zeitgemäß sind.