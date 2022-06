Knick in der Optik

Ein Regal an eine Wand anzubringen, ​stellt für die Wenigsten unter uns wahrscheinlich ein Problem dar. Schwieriger wird es schon, wenn man die Anforderung erhöht, ein Brett nicht nur zu befestigen, sondern auch gerade an eine Wand zu montieren. Dabei scheitert es oftmals gar nicht am Können, sondern vielmehr an der Zeit, die wieder verstreicht, um die Wasserwaage zu suchen oder extra zu holen.

Das Gleiche dachte sich wahrscheinlich auch der Hersteller dieser Möbelreihe, denn bei diesem Entwurf war es erlaubt, nicht exakt zu sein. Ein willkommene Abwechslung zu all dem Geradlinigen! Natürlich entsteht trotz der krummen Einlegebretter ein geordnetes Gesamtbild, weil die einzelnen Bücherbretter in passendem Größenverhältnis, richtigem Abstand und parallel zueinander auf das Untergerüst angebracht worden sind.