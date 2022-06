Regale mit dem gewissen Etwas

Wer sagt denn, das Regalbretter immer waagerecht und brav neben- und übereinander hängen müssen? Hier kommt Leben in die Bude und Spaß an die Wand, denn diese Regale denken gar nicht daran, sich an irgendwelche Regeln zu halten. Stattdessen verteilen sie sich munter nach Lust und Laune und bieten dabei trotzdem jede Menge Platz für Bücher, Topfpflanzen und Co.