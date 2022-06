Kleines, aber feines Zuhause im Grünen

Für viele Menschen ist ein Haus im Grünen die Erfüllung all ihrer Träume. Fernab von der Hektik und dem Lärm der Großstadt die Natur zu genießen und das eigene Zuhause als Oase der Ruhe zu gestalten, steht für sie ganz oben auf dem Wunschzettel. So ging es auch den Besitzern unseres heutigen Hauses. Sie hatten keine Lust mehr auf Großstadttrubel, Smog und enge Mietswohnungen. Stattdessen zog es sie aufs Land, wo sie sich inmitten grüner Hügel und landwirtschaftlicher Felder ein kleines, aber feines Eigenheim bauen ließen - Traumaussicht, ungestörte Ruhe und frische Landluft inklusive. Die Architekten von the 1st penguin übernahmen Planung, Entwurf und Umsetzung des Projekts.