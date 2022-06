Stadtvilla in modernem Gewand

In der Küche bekommen die dunklen Holzakzente Gesellschaft von blitzendem Edelstahl – ebenfalls eine sehr gelungene Kombination, die sich darauf versteht, mit Gegensätzen zu spielen. Auch hier dominieren klare Linien und kompromisslose Schnörkellosigkeit das Gesamtbild und es entsteht ein moderner Wohlfühlraum, in dem Funktionalität und Design Hand in Hand gehen. Die großen Glastüren auf der Rückseite des Raumes führen in den Garten und sorgen dafür, dass der Raum mit Tageslicht geflutet wird, sobald die Rollos hochgezogen werden.