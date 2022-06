Fehler im Haushalt, die du unbedingt vermeiden solltest

Hausstaub verschwindet bis auf den letzten Rest, Flecken lassen sich in einem Wisch entfernen und das ganze Haus glänzt und strahlt – Wischen hat definitiv viele Vorteile. Für die meisten gehört das Wischen der Fußböden daher schlichtweg zum regelmäßigen Hausputz dazu. Doch nicht alle Fußböden vertragen es, nass gewischt zu werden. So ist vor allem bei Holzböden – sei es in Form von Massivholzdielen, Parkett oder Laminat – Vorsicht angebracht. Bei Holzböden empfiehlt es sich, sie so oft wie möglich nur trocken zu reinigen und so von Staub und Schmutz zu entfernen. Sand und grober Schmutz sollte von ihnen entfernt werden, sobald er entsteht. Staub wird am besten regelmäßig mit dem Staubsauger und dem passenden Bürstenaufsatz oder aber mit dem Staubwedel entfernt. Entstehen Flecken, ist vor allem bei Naturholzböden sofortiges Handeln gefragt. Sie werden mit einem feuchten Tuch so schnell wie möglich weggewischt. Ist dann doch einmal das Wischen des gesamten Bodens angesagt, darf dies keinesfalls nass erfolgen. Holzböden werden grundsätzlich nebelfeucht gewischt. Erfolgt das Wischen mit einem Lappen, wird dieser hierfür kräftig ausgewrungen, von einem trockenen Tuch umwickelt und nochmals gewrungen. Nun kann der Boden damit gewischt werden. Bei modernen Wischsystemen mit Wringvorrichtung ist das Auswringen ebenfalls so stark möglich, dass nur noch wenig Restfeuchte im Tuch bleibt. So kann der Boden gewischt werden, ohne dass soviel Feuchtigkeit in das Holz dringt, dass das Holz aufquillt.