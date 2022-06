Die Vorteile eines mineralischen Bodenbelags

In erster Linie bestehen mineralische Böden aus natürlichen steinernen Materialien, denn Minerale entstehen in kristalliner Form in natürlichen geologischen Prozessen. Sie finden sich vor allem in Naturgesteinen wie Marmor, Jura, Quarzit oder Travertin. Diese werden in massiven, gesägten, gebrochenen oder geschliffenen Platten verarbeitet.

Zerkleinert man diese Brocken, kann man sie ganz einfach mit dem Bindemittel Zement mischen und zu Betonwerksteinplatten gießen, die dann euren neuen Fußboden bilden.

Mit der richtigen Technik kann man einen Natursteinboden auch aus einem Guss gießen. Dafür braucht man aber einen waschechten Profi. Diese fugenlose Variante mineralischer Böden sorgt für besondere Eleganz und bietet wenig Angriffsfläche für Feuchtigkeit.

Wer den Naturlook noch deutlicher in seinem Haus hervorheben möchte, kann Steinplatten verlegen, die roher aussehen. Sie ähneln der Natur noch stärker.