7 begehbare Kleiderschränke mit dem gewissen Etwas

Nicht nur der Inhalt des begehbaren Kleiderschranks spiegelt den eigenen Stil wider, auch das Design und die Gestaltung des Schrankes selbst drückt im Idealfall die individuelle Persönlichkeit des Besitzers aus. In diesem Fall ist Grün ganz klar die Lieblingsfarbe, die sich sowohl in der Garderobe als auch in der Farbgebung der Rückwand niederschlägt. Weiß in Weiß kann schließlich jeder…