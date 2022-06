Familiennest mit Pooloase

Hier sehen wir, dass der Außenbereich auch nach Einbruch der Dunkelheit ausgiebig genutzt wird. Sowohl der Pool als auch das Haus werden dann stimmungsvoll beleuchtet und auf der Terrasse versammeln sich Freunde und Familie zu ausgelassenen Grillpartys. An nicht ganz so schönen Tagen muss man übrigens nicht auf den Platz an der frischen Luft verzichten: Sowohl der höher gelegene Terrassenteil als auch der Balkon im ersten Stock wurden so in den Baukörper integriert, dass man auf ihnen vor Wind und Wetter geschützt sitzen kann.